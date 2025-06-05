С 9 июня в Новосибирской области стартует выдача разрешений на охоту на медведя и барсука

Стало известно, когда новосибирцам начнут выдачу разрешений на медвежью охоту.

С 9 июня 2025 года в Новосибирской области начинается прием заявлений на добычу бурого медведя, с 10 июня — на барсука. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов.

Сроки охоты

– на медведя: с 1 августа по 31 декабря 2025 года и с 21 марта по 10 июня 2026 года;

– на барсука: с 15 августа по 31 октября 2025 года.

Подать заявление можно лично, через представителя, по почте или на портале госуслуг. Полная информация о квотах и реквизитах для оплаты доступна на официальном сайте министерства.

Напомним, что в Новосибирске вводят ограничения на установку заборов на даче с 1 июня