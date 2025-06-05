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общество

С карты Новосибирской области исчезли поселки Капралово и 3144 километр

Фото: Сиб.фм

Два опустевших поселка будут стерты с карт региона.

Депутаты Заксобрания Новосибирской области 5 июня во втором чтении проголосовали за упразднение двух нежилых населенных пунктов в Каргатском районе — поселков Капралово и 3144 километр.

Известно, что Капралово занимал 22 гектара, но давно опустел — с 2010 года численность населения постепенно снижалась до нуля. А поселок 3144 километр заброшен с 2007 года, сейчас там действует только путевое хозяйство железной дороги.

Ранее Сиб.фм писал о том, что толпу людей в белых костюмах заметили на кладбище в Новосибирской области

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Валерия Митрохина
Журналист

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