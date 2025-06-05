Щенята помогли найти пропавшего мужчину и ликвидация двух поселков: итоги 5 июня в Новосибирске

Сиб.фм подвел итоги 5 июня, сообщив о важных событиях, которые произошли в столице Сибири.

В Новосибирской области больше нет посёлков Капралово и 3144-й километр — их убрали с карт.

Поселок Капралово площадью 22 гектара полностью обезлюдел – по данным статистики, с 2010 года здесь фиксировалось постоянное сокращение населения, пока населенный пункт не опустел окончательно.

Поселок 3144 километр был заброшен еще раньше – с 2007 года он перестал быть жилым. В настоящее время на его территории продолжает функционировать исключительно инфраструктура железнодорожного путевого хозяйства, обслуживающая проходящие составы

Щенки-герои: в Новосибирской области собаки помогли разыскать пропавшего мужчину.

После четырёх дней поисков в сложных погодных условиях волонтёры «Лизы Алерт» обнаружили Юрия Островского, который пропал 25 мая. Поиски осложнялись его проблемами со здоровьем.

Ключевую роль сыграли собаки пропавшего: один из щенков громким лаем привлёк внимание спасателей в лесу. Мужчину нашли рядом с питомцем и передали медикам.

Новосибирские вузы ставят рекорды по бюджетным местам.

Вузы региона предложат рекордные 15 154 бюджетных места (+150 к 2024 г.). При этом каждый пятый студент – иностранец или житель другого города. Новосибирская область входит в топ-5 регионов по охвату высшим образованием.