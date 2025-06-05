Школы Новосибирской области оснастят Wi-Fi и видеонаблюдением

В 2025 году все местные школы будут оборудованы Wi-Fi и видеонаблюдением.

Власти Новосибирской области продолжат цифровизацию образовательных учреждений. Как сообщил первый замгубернатора Юрий Петухов на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», в 2025 году все школы и колледжи региона получат Wi-Fi во всех классах и камеры видеонаблюдения на входах.

Сейчас интернет подключен к 3175 социально значимым объектам, а 934 школы уже оснащены современной ИТ-инфраструктурой. Также в этом году высокоскоростной интернет и 4G-связь появятся еще в 50 малых селах.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Новосибирск остался без новых концессионных школ