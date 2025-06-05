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СКР вмешался в конфликт с петардой: Бастрыкин лично проверит избиение подростка

Фото: PxHere

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении подростка в Новосибирске.

Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Как сообщила пресс-служба СКР, инцидент произошел после того, как молодой человек запустил петарду в лицо местному жителю. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Бастрыкин потребовал личного доклада о ходе расследования этого резонансного происшествия.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин потребовал отчет по факту гибели подростка, упавшего в яму в Новосибирске.

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Кристина Уколова
Журналист

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