СКР вмешался в конфликт с петардой: Бастрыкин лично проверит избиение подростка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении подростка в Новосибирске.

Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Как сообщила пресс-служба СКР, инцидент произошел после того, как молодой человек запустил петарду в лицо местному жителю. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Бастрыкин потребовал личного доклада о ходе расследования этого резонансного происшествия.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин потребовал отчет по факту гибели подростка, упавшего в яму в Новосибирске.