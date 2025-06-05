Стоило узнать, кто родной брат террориста Мирзоева*, как всё встало на свои места — вся правда о личности

Новые факты из биографии участника трагических событий в Крокус Сити Холле порождают массу вопросов. В процессе расследования обстоятельств, приведших к гибели 143 человек, были выявлены неожиданные детали из жизни преступников. Ключевым моментом стало установление родственных связей одного из них, что позволило взглянуть на ситуацию с иной точки зрения.

Недавно стало известно, что Фарудин Шамсуддин, один из совершивших нападение, имел судимость в Таджикистане за действия сексуального характера и отбыл тюремное заключение. Эта информация вызвала широкий общественный резонанс и закономерные вопросы о том, как человек с таким прошлым смог беспрепятственно въехать и осесть в России.

Дополнительная информация появилась и о другом участнике атаки – Далержоне Мирзоеве*. До недавнего времени о нем было известно немного: 32 года, уроженец Таджикистана, отец троих детей, имеющий временную регистрацию в Новосибирске. Однако последние сведения указывают на то, что Мирзоев прибыл в Россию из Таджикистана, где у него остались жена и четверо детей, и проживал в квартире, принадлежащей его родственнику.

Эти обстоятельства заставляют задуматься о контроле за передвижением иностранных граждан и о мерах, необходимых для предотвращения подобных трагедий.

Владелец квартиры, где временно проживал Далержон Мирзоев, описал его как обычного выходца из села, который после окончания школы работал таксистом. Мирзоев периодически приезжал в Россию на заработки, обычно выбирая Москву, но осенью прошлого года решил попытать удачу в Новосибирске. Прожив в квартире родственника около трех недель, он внезапно исчез.

"В ноябре он уехал, сказав, что найдет другое место. После этого связь прервалась. Только позже я узнал от семьи, что он отправился в Москву," — рассказал родственник журналистам.

Он также подчеркнул, что не замечал ничего необычного в поведении Мирзоева. По его словам, тот не интересовался религиозной литературой и приходил в квартиру только для ночлега. Все заработанные деньги, по словам Мирзоева, отправлялись его матери в Таджикистан.

"Я в шоке: если бы я знал о его намерениях, я бы сам его выдал. Это чудовище, я бы сам его забросал камнями!" — заявил родственник представителям СМИ.

На первых допросах Мирзоев общался только при помощи переводчика. Следователям потребовалось приложить немало усилий, чтобы выяснить детали его пребывания в столице. Он сообщил, что проживал в хостеле на Дмитровском шоссе вместе с неким Мухаммадом и Абдулло, с которым познакомился через Telegram, и планировал работать с ним в такси на недавно приобретенном автомобиле. Полученные сведения оказались крайне скудными.

Тем временем выяснилось, что Далержон Мирзоев и его семья находились под наблюдением таджикских спецслужб из-за подозрений в причастности его брата Равшанджона к ИГИЛ* (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Равшанджон также работал в России до 2016 года, после чего неожиданно уехал в Сирию, связавшись с семьей всего один раз перед исчезновением. Позже его имя появилось в списке лиц, связанных с терроризмом, который ежегодно обновляется Национальным банком Таджикистана. Четыре года спустя семье сообщили о его гибели.

После ареста подозреваемых в теракте 23 марта силовые структуры Таджикистана допросили семью Мирзоева, включая родителей, брата, жену и свекровь. Отец и жена были вскоре освобождены, в то время как остальные члены семьи до сих пор остаются под стражей.

В ходе расследования выяснилось, что один из задержанных ранее был осужден за сексуальные домогательства у себя на родине и после отбытия наказания уехал в Россию на заработки. Брат другого задержанного оказался членом ИГИЛ*, что было известно таджикским властям, следившим за всей семьей. Несмотря на это, когда Далержон Мирзоев отправился в Россию, таджикские власти не посчитали необходимым уведомить об этом российские власти.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон известен своей практикой отправки "нежелательных элементов" на заработки в Россию. Однако отправка потенциальных террористов вызывает серьезные вопросы о безопасности и сотрудничестве между Душанбе и Москвой.

В связи с трагедией в "Крокусе", Следственный комитет РФ заявил о наличии доказательств связи террористов с украинскими националистами. По данным следствия, исполнители получали значительные суммы денег и криптовалюту из Украины для подготовки преступления. Был задержан еще один подозреваемый, причастный к финансированию террористической деятельности, который был доставлен в Солнечногорский отдел полиции после спецоперации в районе поселка Поварово. По информации из Telegram-каналов, с задержанным обращаются достаточно жестко.

*ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная в России.

*Признан террористом и экстремистом на территории РФ