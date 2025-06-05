Сварщика сбил строительный кран, но Новосибирский суд закрыл дело

4 июня Ленинский районный суд Новосибирска прекратил уголовное дело о нарушении правил безопасности на производстве.

Инцидент произошёл в июне прошлого года. Во время ремонта мостового крана пострадал электрогазосварщик. Расследование показало, что мастер Руслан Дударев допустил к работе неисправное оборудование.

Машинист крана Александра Надежкина проводила погрузочные работы, когда произошло отключение электричества. Из-за неработающих тормозов кран по инерции столкнулся с другим оборудованием, под которым находился рабочий. В результате он получил тяжёлые травмы ноги.

Потерпевший подал заявление о прекращении дела. Он сообщил, что стороны договорились мирно — Дударев и Надежкина выплатили ему по 50 тысяч рублей каждый.

Подсудимые признали вину. Суд удовлетворил просьбу пострадавшего и прекратил уголовное преследование.

Отметим, что сейчас в Новосибирске расследуют другое уголовное дело — об убийстве сторожа на одном из заводов.

Ранее Сиб.фм рассказывал об аресте строительного крана, который мешал строительству в Новосибирске.