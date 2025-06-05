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общество

Свершилось чудо. Появились подробности о состоянии Тиграна Киосаяна

Фото: скриншот видео 1 канала

Состояние Тиграна Кеосаяна, находящегося в коматозном состоянии около шести месяцев, улучшилось. Медики зафиксировали устойчивую положительную динамику, отметив, что "семья может оказать поддержку".

Известный режиссер Тигран Кеосаян почти полгода находится в коме. В конце 2024 года у 59-летнего телеведущего произошел сердечный приступ, вызвавший остановку сердца и клиническую смерть. Врачи смогли восстановить сердечную деятельность, однако артист погрузился в глубокую кому.

Недавно врачи сообщили, что в последнее время наблюдаются некоторые признаки реакции пациента на внешние раздражители. Тем не менее, специалисты считают преждевременным делать какие-либо прогнозы.

Полное восстановление после комы может занять длительное время, а затем потребуется долгая и сложная реабилитация. Корреспонденты издания «Интересная Россия» обратились за комментарием к экспертам в данной области.

По мнению доктора Андрея Кондрахина, прекращение кровоснабжения оказывает негативное воздействие на все системы организма. Полное восстановление в подобных случаях происходит редко.

Врач-невролог Александр Комаров считает, что важную роль в активизации работы мозга могут сыграть родные и близкие. Звуки знакомых голосов могут стать стимулом для возвращения пациента к сознанию.

Как известно, жена режиссера, журналистка Маргарита Симоньян, регулярно навещает мужа и разговаривает с ним. Она утверждает, что он реагирует на ее слова, например, моргает или слегка шевелит пальцами.

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Александр Борисов
журналист

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