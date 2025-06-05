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82.76% -1.2
сегодня
05 июня, 10:41
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usd 78.50 | eur 89.31
сегодня 04:30
общество

Такого не было 100 лет. В Новосибирске климатолог заявил о риске наводнения после аномальной жары

Фото: PxHere

В Новосибирске могут произойти наводнения уже в июне. Об этом Сиб.фм сообщил климатолог Алексей Непомнящих.

По словам эксперта, после изнуряющей жары в Новосибирск придут проливные дожди с градом, которые могут спровоцировать наводнения.

Эксперт полагает, что подтопленными могут оказаться дачные участки и лесные массивы.

«Сейчас Новосибирск находится в так называемом экстремальном атмосферном фронте. Жара сменяется ливнями и градом, и наоборот. Но уже через неделю аномальная жара уйдёт. Будет преимущественно дождливо, что может спровоцировать затоплению некоторых участков. Уже с июля погода нормализуется, аномалий не ожидается», – пояснил климатолог.

Ранее Алексей Непомнящих спрогнозировал погоду на несколько лет вперёд.

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Кристина Уколова
Журналист

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