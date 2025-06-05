Тема производственного потенциала регионов прозвучит в новой номинации – «Сибирь ПРОмышленная»

Стимулирование промышленного и экономического роста – ключевая задача для всех уровней власти, от эффективного выполнения которой зависят развитие социальной сферы, улучшение качества жизни людей. Действующие сегодня в регионах страны государственные программы и национальные проекты стали ключевыми инструментами, позволяющими реализовать промышленный потенциал территорий, повысить их инвестиционную привлекательность.

На совещании по поддержке отечественной промышленности Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что важной задачей государства является расширение пространства возможностей для отечественной промышленности. По мнению главы государства важно создавать необходимые условия для развития российского бизнеса и усиления его конкурентоспособности, чтобы продолжали выстраиваться связи с надежными, заинтересованными партнерами, развивалось импортозамещение, модернизировались и открывались новые производства и современные, хорошо оплачиваемые рабочие места.

Полпред главы государства отметил: в текущей геополитической ситуации субъекты Сибирского федерального округа демонстрируют рост промышленного производства, самый ощутимый – в обрабатывающих производствах. Инвестиционная активность в республиках Тыва, Алтай и Хакасия, Алтайском крае, Новосибирской и Томской областях превышает среднероссийский уровень. «Сибирь – это значительная ресурсная база, большой научный потенциал, мощная промышленность, новые современные инфраструктурные объекты. Многие авторитетные экономисты сегодня всё чаще говорят о том, что в условиях охлаждения отношений с Западом России нужно ориентироваться на азиатские рынки. В таких обстоятельствах именно в Сибири, которая станет важнейшим узлом в сети транспортных коридоров между Россией и Азией, необходимо создавать новые центры притяжения», – убеждён Анатолий Серышев.

В этом году компания «Норникель» – генеральный партнёр Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» – в честь своего 90-летия учредила номинацию «Сибирь ПРОмышленная». Её появление должно привлечь внимание к широкому спектру тем, связанных с развитием промышленности в регионах округа, её значением для экономики страны. В рамках номинации члены жюри оценят публикации о деятельности крупных отечественных предприятий, внедрении современных технологий в производственные процессы, реализации экологических проектов и программ. С особым интересом ждут работы о тружениках сибирской промышленности, о достижениях трудовых коллективов и их вкладе в экономику Сибири.

«Эффективный и устойчивый бизнес нельзя строить единолично, в основе успеха любой организации – выстраивание партнерских связей и крепкая кооперация с другими предприятиями. Поэтому как компания мы заинтересованы в комплексном развитии промышленности, основанном на внедрении передовых технологий и появлении новых высокотехнологичных производств. Поддерживая конкурс «Сибирь.ПРО», мы стремимся внести свой вклад в стабильное будущее экономики Сибирского федерального округа и всей страны», — прокомментировал первый вице-президент – руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникеля» Николай Уткин.

В XX Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» участвуют материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года. Подробнее ознакомиться с условиями участия, списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь», Сибирский банк СБЕРа.

Партнёры – АО «СУЭК-Кузбасс», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога.

Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты на Оби», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал «Infopro54.ru», «МК в Новосибирске», «Сиб.фм», «BFM», Новосибирский филиал «Российской газеты», телеканал ОТС, радио54, бизнес-журнал Status.

Специальные партнёры проекта – АНО «Диалог Регионы», Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск», Сибирское главное управление Банка России, Томский государственный университет.

Организатор – Исполнительный комитет (частное учреждение) Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (ИК МАСС).

Оргкомитет конкурса «Сибирь.ПРО»

тел. (383) 290-31-78

E-mail: sibirpro@sibacc.ru

sibirpro.ru

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Реклама. Исполнительный комитет (частное учреждение) Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» ИНН: 5406004291 Erid:2W5zFHGr68Y