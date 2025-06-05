Томский блогер снял первый в России вертикальный мультфильм для смартфонов

В Сети состоялась премьера первой серии вертикального мультсериала "Приключения Виталика", созданного томским блогером-миллионником Виталием Сидельниковым.

Автор, прославившийся своими вертикальными видеороликами во ВКонтакте и на YouTube, перенес в анимационный формат полюбившихся зрителям персонажей: строгую маму, доброго папу и вечно попадающего в переделки подростка Виталика. В интервью изданию "Аргументы и факты — Томск" Сидельников раскрыл детали работы над проектом.

В комментариях под первой серией блогер пояснил, что процесс создания персонажей, прорисовки локаций и озвучки занял три месяца. В команду Сидельникова включены четыре человека: мультипликатор, сценарист, а также люди, которые сопровождают проект.

Длительность первой серии составила 120 секунд. Она собрала в себе все элементы фантазийного стиля. Сюжет заключается в том, что семья приезжает в старый дом, где все идет не так, как надо. Отмечается, что Сидельников нашел вдохновение в мистических мультфильмах и эстетике 90-х.

Он поделился, что однажды увидел отрывок из фильма "Чернильное сердце". В особенности он запомнил, как при чтении книги из произведения в реальной жизни появляется один из персонажей. Тогда блогер воплотил данную идею сначала в формате обычного видеоролика, а после в анимационном проекте.

Он раскрыл подробности дальнейшего сюжета. По его словам, семья Виталика столкнется как с бытовыми ситуациями, так и с фантастическими событиями. Сюжету даст толчок книга "Тайны забытых существ".

Сидельников задумал свой проект как свежую альтернативу привычному блогерскому контенту, способную объединить разные поколения — зумеров, миллениалов и альфу. Вертикальные мультфильмы предлагают зрителям необычный опыт: кинематографичная картинка, качественный звук и отличная актерская игра создают когнитивный диссонанс из-за непривычного маленького экрана.

По его словам, анимация открывает больше творческой свободы, позволяя воплотить то, что сложно или невозможно снять в живом видео. Он также мечтает, чтобы созданные им персонажи остались в цифровом пространстве даже после того, как он перестанет снимать ролики с их участием. Кроме того, это новое направление, которое пока никто из блогеров не освоил.

Мультсериал рассчитан на зрителей всех возрастов — каждый найдет в нем что-то интересное для себя. В будущем команда может переосмыслить формат, например, выпустив полнометражный мультфильм или комикс с полюбившимися героями.

Сидельников родом из Кемеровской области. Он окончил Томский политехнический университет по специальности "Нефтегазовое дело", а в 2018 году защитил магистерскую диссертацию. После учебы работал в "Транснефти – Центральная Сибирь" в отделе эксплуатации магистральных нефтепроводов.

Переломным моментом стал 2020 год, когда он решил уйти с работы и полностью посвятить себя творчеству. Он отметил, что страх был, и это нормально.

Широкую известность Виталий получил после юмористического ролика, набравшего 61 миллион просмотров и около 2 миллионов лайков. В 2022 году он победил в "Премии VK Клипов" в номинации "Самый смешной клипер", став первым блогером, создавшим собственное направление в digital-культуре.

Первую серию мультсериала можно посмотреть на YouTube, VK и TikTok Виталия Сидельникова. Он стремится доказать, что российская анимация может быть современной, семейной и по-настоящему живой.

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