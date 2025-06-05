Учеба вместо сериала: вечер стал главным временем для саморазвития для новосибирцев

Абсолютное большинство новосибирцев (93%) занимаются своим образованием. Каждый третий предпочитает учиться по вечерам (36%), 15% — в выходные, 15% спонтанно, когда у них появляется на это время, а 14% делают это утром. На обучение в рабочее и ночное время пришлось 10% и 3% соответственно. Такие результаты показал совместный опрос онлайн-кампуса НИУ ВШЭ и образовательной платформы «Нетология».

Большинство жителей Новосибирска не рассматривают обучение как постоянную практику. По данным опроса, 33% учатся только при возникновении конкретной задачи, 26% — периодически и бессистемно. В то время как 13% не могут представить свою жизнь без постоянного обучения. Чаще всего респонденты прибегают к обучающим материалам для развития жестких навыков (36%), освоения новой профессии (22%), изучения иностранного языка (19%), общего развития (15%)**. Главными причинами для старта обучения являются потребность в следовании новым трендам в профессиональной сфере и интерес к конкретной теме (по 21%), личное желание расширить кругозор (19%) и повысить свою конкурентоспособность (16%).

Юлия Ремезова, директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ:

«Мы наблюдаем переход от тренда на непрерывное образование к новому подходу — точечное и осознанное обучение для решения конкретной задачи или актуализации своих знаний из-за развития технологий и рынков. Например, наши студенты используют обучение в магистратуре для освоения новых навыков, развития в текущей профессии, повышения грейда, нетворкинга, освоения новой профессии. Самообразование и периодическое обучение перестают быть просто дополнительными преимуществами, становясь необходимой рутиной, а также инструментом, который помогает решать карьерные и личные задачи».

Гарри Марковский, академический директор Нетологии:

«Действительно, массовый тренд на полную и резкую смену профессии снижается — его пик пришёлся на постковидные годы. Сейчас мы видим новый вектор: люди стремятся усиливаться внутри своей сферы, выбирая короткие курсы, развитие конкретных навыков и обучение, которое легко встроить в повседневный график. Спрос перераспределяется в пользу краткосрочных программ повышения квалификации (Upskill) — они позволяют точечно повысить квалификацию без серьёзных затрат времени и денег, что актуально в условиях высокой ключевой ставки и осторожных карьерных стратегий. Кроме того, мы отмечаем стабильный рост интереса к обучению в сфере wellness».

Говоря о времени для обучения, большинство предпочитает вечер — его выбирают 36% респондентов. Для 17% это четко выделенный час после работы, еще 8% учатся во время приготовления ужина, а по 4% — по дороге домой и в процессе подготовки ко сну. Утро оказалось удачным временем для 14%, 7% респондентов приступают к занятиям сразу после пробуждения. Обучение по остаточному принципу — привычная модель для 15% участников: они занимаются только тогда, когда появляется свободное время. Самыми удобными днями для занятий отмечают понедельник и пятницу (по 28%), следом идут суббота (25%), четверг (24%) и воскресенье (21%)**. На приобретение новых знаний и навыков респонденты отводят 1 день и 4 дня в неделю (по 19%), а также менее раза в неделю и 5 раз в неделю (по 13%). При этом чаще всего тратят на это по 1-2 часа и 15-30 минут (по 27%), а 24% — от 30 до 60 минут. Саморазвитием опрошенные занимаются с помощью просмотра видеолекций и образовательных роликов (29%), чтения литературы и статей (29%), подкастов (19%), коротких (15%) онлайн-курсов, вебинаров и воркшопов (14%)**. Платить за образование готов каждый третий респондент (37%).

Среди барьеров, которые больше всего мешают систематично заниматься своим образованием, новосибирцы выделяют недостаток времени (25%) и уверенности, что обучение принесет реальную пользу (21%), а также финансовые ограничения (16%). Также 18% отметили, что смогли успешно интегрировать изучение нового в свою жизнь и не испытывают с этим никаких трудностей.

*Опрос проведен среди 1335 респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования.

**Вопрос предполагал множественный выбор, указаны наиболее популярные ответы респондентов.