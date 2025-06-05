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общество

В Новосибирске изменили маршрут автобуса №96 из-за ремонта теплотрассы

Фото: Сиб.фм

Власти Новосибирска изменили маршрут автобуса.

С 4 по 16 июня 2025 года в Новосибирске временно изменили маршрут автобуса №96 из-за ремонта теплотрассы на улице Оловозаводской. На участке возле дома №11/2, корпус 1 частично перекрыто движение.

В этот период автобус в направлении от города будет следовать по улицам Сержанта Коротаева, Оловозаводской, Обогатительной и Аникина, затем вернется на привычный маршрут. В обратном направлении изменений нет.

Ремонт проводится в рамках подготовки к отопительному сезону.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске ограничат въезд на кладбища на Троицу

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Валерия Митрохина
Журналист

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