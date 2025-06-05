В Новосибирске ограничат въезд на кладбища на Троицу

В Новосибирске в день празднования Троицы будет частично перекрыто движение автотранспорта вблизи трех кладбищ. Информация об этом поступила от городских властей.

Временные меры по ограничению и полной остановке движения транспорта будут введены 8 июня с 9 утра до 7 вечера на территориях Заельцовского, Гусинобродского и Клещихинского кладбищ, заявили в мэрии Новосибирска.

Стоит отметить, что данные ограничения не затронут специализированный транспорт, оказывающий ритуальные услуги, а также машины коммунальных служб.

Ранее Сиб.фм рассказывал о традициях и запретах на Троицу.