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Авто

В Новосибирске продают раритетный Mercedes-Benz за 16 млн рублей

Фото: сайт объявлений

Редкий Mercedes-Benz SL 1956 года продают за 16 миллионов рублей.

В Новосибирске выставлен на продажу редкий кабриолет Mercedes-Benz SL-Class 1956 года — за автомобиль просят 16 миллионов рублей.

Модель оснащена бензиновым двигателем объёмом 1,9 литра (105 л.с.), механической коробкой передач и задним приводом. В отличие от версии с дверьми «крыло чайки», у этой классические распашные двери, усиленная рама и более мягкая подвеска.

Интерьер выполнен в стиле 1950-х — в нем есть кожаный салон, руль под слоновую кость и элегантная приборная панель.

Напомним, что автограф умершего патриарха Алексия II продают в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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