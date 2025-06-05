В Новосибирске растет количество контрактников

Новосибирцы активно продолжают пополнять ряды российской армии, заключая контракты на военную службу. Местные власти всесторонне поддерживают граждан, изъявивших желание защищать Отечество в условиях специальной военной операции.

Патриотические чувства и стремление защищать Отечество становятся для многих новосибирцев главным мотивом заключения контракта. Яркий пример — история Данила из Здвинского района, с детства мечтавшего о военной службе, вдохновляясь примером старшего брата — курсанта Новосибирского военного училища.

Молодой человек по собственной инициативе обратился в военкомат, прошёл отбор и подписал контракт. Он рассказал, что понял, что его призвание состоит в службе Родины.

Находясь в зоне СВО в качестве стрелка, Данил постепенно адаптировался к полевым условиям, научился лучше ориентироваться в оперативной обстановке и тщательно готовиться к выполнению задач. Особую признательность военнослужащий выразил землякам за регулярную гуманитарную поддержку, подчеркнув важность такой помощи для бойцов.

Ранее сообщалось, что жители Новосибирской области массово заключают контракты на военную службу.