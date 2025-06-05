В Новосибирске страховки чаще покупают мужчины

Россияне стали значительно активнее интересоваться вопросами страхования. За январь-апрель жители страны потратили на 16% трафика больше на сайтах страховых компаний, чем в том же периоде прошлого года. Наиболее активно оформлялись полисы для выезжающих за рубеж. Кроме того, в преддверии дачного сезона ожидаемо вырос спрос на страхование имущества. К таким выводам пришли аналитики Ингосстраха и МегаФона по результатам анализа обезличенного трафика на сайты страховых компаний и результатов продаж.

В Новосибирске мужчины заметно опережают женщин по интересу к полисам: 62% от общего числа посетителей сайтов страховых компаний приходятся именно на них. Особенно активно изучают условия полисов пользователи в возрасте 35–44 лет — они составляют 45% от числа всех заходящих на профильные сайты. За ними следуют новосибирцы 25-34 лет, на которых приходится почти четверть посещений. Третье место занимают пользователи от 45 до 54 лет (19%). Молодежь (14-24 года) и люди старшего возраста (65+) меньше остальных заинтересованы в страховании — их доля составляет лишь 6% и 2%.

В первом квартале у россиян особенно популярны оказались полисы для выезжающих за рубеж. Продажи такого страхового продукта выросли почти на 25%. Большинство отправляющихся за границу оформляют полисы на 8-15 дней — типичную продолжительность отпуска. Среди дополнительных опций клиенты предпочитают выбирать страхование от несчастных случаев и страхование квартиры и багажа на время путешествия. Также в топ-5 вошли страхование личных вещей и страхование на случай отмены поездки. Наиболее активный период для оформления таких полисов начинается в марте и заканчивается в октябре, при этом пик приходится на август.

Также за первые три месяца года на 10% выросли продажи полисов на страхование имущества. Их в основном приобретают в преддверии дачного сезона: конец апреля — май. Завершается период в сентябре-октябре.

Наибольший интерес к изучению условий и стоимости полисов проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. В пятерку также входят Краснодар и Екатеринбург.

Чаще всего россияне изучают предложения в среду — на этот день приходится 20% от всего трафика на ресурсы страховых компаний. Реже всего страховками интересуются по понедельникам (13%) и воскресеньям (14%). При этом смартфоны традиционно остаются основными устройствами, с которых российские пользователи заходят на сайты страховых компаний.