82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 июня, 10:42
пробки
4/10
погода
+24.3°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 89.31
82.76% -1.2
сегодня
05 июня, 10:42
пробки
4/10
погода
+24.3°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 89.31
сегодня 07:16
общество

В Новосибирске суд оштрафовал осужденного за тату с символикой запрещённой АУЕ*

Фото: ru.freepik.com

В Новосибирске мужчину привлекли к ответственности в виде штрафа за наличие татуировки, имитирующей символ криминального авторитета.

Традиционно, татуировки в виде звезд, расположенные на плечах, ключицах или коленях, считаются отличительным знаком лидеров преступного мира и тех, кто разделяет их принципы. Однако, исторически, подобное изображение является адаптацией морской "розы ветров", переосмысленной в соответствии с криминальными традициями. Тем не менее, новосибирский суд вынес решение о штрафе за демонстрацию подобной запрещенной татуировки.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Евгений Щербаков, находящийся в исправительной колонии №2 с 21 января 2025 года, демонстрировал татуировки на груди под ключицами – восьмиконечные звезды, выполненные в черном и белом цветах. Данные изображения ассоциируются с "воровской" идеологией и указывают на принадлежность к экстремистскому движению "АУЕ"*.

"Незаконные действия заключенного были пресечены сотрудниками исправительного учреждения. Собранные материалы были переданы в полицию для юридической оценки, что и послужило основанием для привлечения Щербакова к административной ответственности", – сообщает Ленинский районный суд.

Суд квалифицировал действия Щербакова как "пропаганду экстремистской организации". Ему был назначен штраф в размере 1000 рублей. Помимо этого, суд обязал его удалить запрещенную татуировку.

*Решением Верховного Суда РФ от 17 августа 2020 года (дело № АКПИ20-514с) международное общественное движение "Арестантское уголовное единство" признано экстремистским, и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.