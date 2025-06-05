В Новосибирске суд оштрафовал осужденного за тату с символикой запрещённой АУЕ*

В Новосибирске мужчину привлекли к ответственности в виде штрафа за наличие татуировки, имитирующей символ криминального авторитета.

Традиционно, татуировки в виде звезд, расположенные на плечах, ключицах или коленях, считаются отличительным знаком лидеров преступного мира и тех, кто разделяет их принципы. Однако, исторически, подобное изображение является адаптацией морской "розы ветров", переосмысленной в соответствии с криминальными традициями. Тем не менее, новосибирский суд вынес решение о штрафе за демонстрацию подобной запрещенной татуировки.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Евгений Щербаков, находящийся в исправительной колонии №2 с 21 января 2025 года, демонстрировал татуировки на груди под ключицами – восьмиконечные звезды, выполненные в черном и белом цветах. Данные изображения ассоциируются с "воровской" идеологией и указывают на принадлежность к экстремистскому движению "АУЕ"*.

"Незаконные действия заключенного были пресечены сотрудниками исправительного учреждения. Собранные материалы были переданы в полицию для юридической оценки, что и послужило основанием для привлечения Щербакова к административной ответственности", – сообщает Ленинский районный суд.

Суд квалифицировал действия Щербакова как "пропаганду экстремистской организации". Ему был назначен штраф в размере 1000 рублей. Помимо этого, суд обязал его удалить запрещенную татуировку.

*Решением Верховного Суда РФ от 17 августа 2020 года (дело № АКПИ20-514с) международное общественное движение "Арестантское уголовное единство" признано экстремистским, и его деятельность запрещена на территории Российской Федерации.