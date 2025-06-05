В Новосибирске умерла пациентка, которая отсудила у Минздрава 50 млн рублей

В Новосибирске ушла из жизни Татьяна Дроздова, которой было 23 года. Она долгое время боролась с редким заболеванием, известным как АДА-ТКИН – тяжелым видом комбинированной иммунной недостаточности.

По словам Алены, матери Татьяны, в последнее время состояние здоровья её дочери резко ухудшилось. За два месяца до смерти она дважды перенесла воспаление легких.

«У Тани снова развилась пневмония. Когда 23 мая она обратилась в больницу, ей предложили сделать рентген. У нее внезапно возникли сильные боли в груди и спине, доктора дали ей обезболивающее лекарство. И сказали, что свяжутся с нами позже», – поделилась Елена.

Мать рассказала, что Татьяна пять дней страдала от боли, облегчая свое состояние обезболивающими препаратами. Чтобы узнать результаты обследования, Елена сама позвонила в поликлинику, где ей подтвердили, что у дочери пневмония. В тот же день девушку положили в больницу. По словам Елены, назначенное лечение не принесло результатов.

«Таня жаловалась на нечеткость зрения и сильную головную боль. Она постоянно стонала и кричала от боли. Я начала подозревать у нее отек головного мозга», – вспоминает женщина.

В день смерти, утром, Елена приехала навестить свою дочь, но та уже была без сознания.

«Я приехала в 7:20 утра. Дежурный врач попросил меня не будить ее, так как ей сделали инъекцию наркотического обезболивающего. В палате я заметила, что дыхание у нее ровное, хотя обычно у Тани наблюдалась тахикардия. Я стала гладить ее, но у нее были лишь слегка приоткрыты глаза, и она ни на что не реагировала», – рассказала жительница Новосибирска.

Елена попросила врача осмотреть дочь. После осмотра выяснилось, что зрачки Татьяны не реагируют на свет, и её перевели в реанимационное отделение. Вечером, около 19:30, Елене позвонили из больницы и сообщили о смерти Татьяны, которая так и не пришла в сознание.

Ранее Сиб.фм подробно освещал историю Татьяны Дроздовой, у которой была диагностирована редкая генетическая болезнь АДА-ТКИН, характеризующаяся тяжелым комбинированным иммунодефицитом. По решению суда, девушке должны были предоставить дорогостоящее импортное лекарство стоимостью 50 миллионов рублей в месяц, однако она его не получила. В июне текущего года глава СК РФ Александр Бастрыкин инициировал возбуждение уголовного дела после обращения матери 23-летней Татьяны Дроздовой.