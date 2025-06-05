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общество

В Новосибирской области от клещей защищена территория размером с 20 Ватиканов

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области завершается обработка территорий от клещей. Специалисты обработали 91,5% запланированных площадей.

На 29 мая 2025 года обработано 8 546 гектаров из 9 443 запланированных. Эта площадь сопоставима с размерами Лихтенштейна или 20 площадями государства Ватикан.

Роспотребнадзор напоминает: лучшая защита от клещей — профилактика. При обнаружении клеща нужно срочно обратиться в медучреждение. Противоклещевой иммуноглобулин наиболее эффективен в первые 24 часа после укуса.

В текущем сезоне зарегистрировано 7 273 случая укусов. Среди пострадавших — 2 149 детей.

Ранее Сиб.фм рассказывал о 5460 укушенных всего неделю назад.

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Рафаэль Адам
Журналист

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