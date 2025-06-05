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проиcшествия

В Новосибирской области пенсионер попытался убить возлюбленную и умереть с ней в один день

Фото: СУ СКР по Новосибирской области

В рабочем поселке Чаны Новосибирской области 68-летний мужчина накинулся с ножом на свою возлюбленную после отказа возобновить с ним отношения.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел на улице 3 июня 2025 года. Мужчина подошел к своей возлюбленной и предложил снова быть вместе. Она ответила отказом. Тогда он схватил нож и несколько раз ударил им женщину.

Крики пострадавшей привлекли внимание прохожих. Они направились на помощь. Тогда мужчина скрылся с места происшествия.

Отмечается, что медики успели оказать всю необходимую помощь женщине.

Позже выяснилось, что после нападения пенсионер направился к себе домой. Он планировал совершить самоубийство и уйти из жизни вместе со своей возлюбленной. Однако ему помешали правоохранительные органы, которые его задержали.

До этого у него уже происходили крупные правонарушения. Например, в апреле 2025 года на почве ревности он поджег баню на участке общих знакомых.

Дело находится под контролем прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в травмпункте Новосибирска пациент напал на врача.

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Кристина Уколова
Журналист

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