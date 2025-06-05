В Новосибирской области простятся с протоиереем Дмитрием Бабкиным, погибшем в ДТП

В Барабинске 5 июня состоится прощание с протоиереем Дмитрием Бабкиным, чья жизнь оборвалась в результате автокатастрофы.

Представители Каинской епархии Русской Православной Церкви сообщили, что церемония прощания пройдет 5 июня в Барабинске, в храме, посвященном иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость», где он занимал должность настоятеля.

Священнослужитель подчеркивал, что многие участники специальной военной операции начинают более глубоко понимать важность веры и пересматривают свое отношение к религии.

Трагическое ДТП, ставшее причиной смерти протоиерея, произошло вечером 3 июня на автодороге «Новосибирск-Зюзя-Квашино». Дмитрию Бабкину был 41 год, у него осталось пятеро детей – две дочери и три сына.

Протоиерей Дмитрий Бабкин регулярно посещал зону проведения СВО с духовной миссией, совершал обряд причастия для раненых в военном госпитале и оказывал гуманитарную помощь военнослужащим.

Прощание пройдет в храме, расположенном по адресу: Барабинск, улица Карла Маркса, 85. Божественная литургия начнется в 8:30 утра, после чего будет совершено отпевание.