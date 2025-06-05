В Новосибирской области щенята помогли найти пропавшего мужчину

Щенки нашли пропавшего без вести хозяина.

В Тогучинском районе Новосибирской области нашли живым Юрия Островского, который пропал в селе Доронино 25 мая 2025 года. Как рассказали волонтеры отряда «Лиза Алерт» в соцсети ВКонтакте, мужчина ушел с территории своего дома, при этом имел проблемы со здоровьем и дезориентацию, что осложняло поиски.

На протяжении четырех дней специалисты обследовали лес, заброшенные дома и болотистую местность под снегом и дождем. Шансы найти его живым были минимальными.

Прорыв в поисках обеспечили домашние питомцы — щенки пропавшего. Один из них начал громко лаять в лесу, привлекая внимание волонтеров, следуя за звуками, поисковики обнаружили мужчину живым рядом с преданной собакой. Его передали медикам.

Напомним, что с карты Новосибирской области исчезли поселки Капралово и 3144 километр