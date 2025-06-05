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общество

В Новосибирской области заморозки уничтожили до 80% урожая смородины

Фото: freepik

Новосибирская смородина пострадала от заморозков.

В Новосибирской области из-за майских заморозков погибло до 80% урожая смородины — холод ударил по плантациям в конце мая, когда ягода уже завязалась.

По словам главы совхоза «Ягодный» Владимира Лутова, мороз повредил даже холодостойкие сорта. За 40 лет работы он впервые столкнулся с таким масштабом потерь. Ожидали до 80 тонн, но осталась лишь пятая часть. Об этом пишет портал VN.ru.

Биолог Алексей Яновский и овощевод Игорь Овечкин подтвердили то, что в результате пострадали не только смородина, но и крыжовник, картофель, яблони и земляника. Причиной стали не только заморозки, но и последующая жара с градом.

Напомним, что новосибирцам советуют открывать теплицы с томатами из-за жары

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Валерия Митрохина
Журналист

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