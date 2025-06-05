В России мигрантов хотят оставить без декретных выплат

В Государственной Думе рассматривают возможность введения ограничений на выплаты пособий по беременности и родам для приезжих.

Ярослав Нилов подчеркивает необходимость учитывать страховой стаж при оформлении подобных выплат.

Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, Ярослав Нилов (ЛДПР), инициирует предложение ограничить выплаты, связанные с беременностью и родами, для категории трудящихся мигрантов. Текст обращения имеется в распоряжении агентства ТАСС.

Соответствующие письма были направлены вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Социального фонда Сергею Чиркову.

В обращении говорится, что для лиц, обладающих разрешением на временное проживание (РВП), видом на жительство, а также для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая тех, кто временно находится в России и работает по трудовым или гражданско-правовым договорам, предлагается оплачивать листки нетрудоспособности при условии, что взносы на социальное страхование (включая временную нетрудоспособность и материнство) от их заработной платы уплачивались не менее полугода до наступления страхового случая.

Нилов также предлагает предоставлять иностранным гражданам право на получение выплат в связи с беременностью и родами, рождением ребенка и уходом за ребенком до полутора лет только при наличии минимального страхового стажа, составляющего не менее одного года. Депутат уточнил, что для граждан Республики Беларусь предлагается сохранить действующие нормы.

По его словам, в настоящее время указанные категории иностранных граждан подлежат обязательному социальному страхованию на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.