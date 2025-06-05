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общество

В СГУГиТ разработали 3D-симулятор управления артиллерийским орудием времен ВОВ

Фото СГУГиТ

Студент Сибирского государственного университета геосистем и технологий Марк Родыгин разработал интерактивный 3D-симулятор, позволяющий управлять советской артиллерийской установкой периода Великой Отечественной войны. Проект предназначен для учебных заведений, кадетских корпусов и военно-патриотических организаций, где ранее не было доступных российских аналогов таких тренажеров.

Разработка включает реалистичную баллистику, систему повреждений, адаптивный ИИ противника, основанный на поведенческих алгоритмах, а также удобный интерфейс с картой и задачами. Ключевая особенность – использование контроллеров, точно воспроизводящих элементы управления настоящего орудия.

Фото В СГУГиТ разработали 3D-симулятор управления артиллерийским орудием времен ВОВ 2

Симулятор не только обучает слаженной работе артиллерийского расчета, но и способствует патриотическому воспитанию, пробуждая интерес к военной истории. В будущем планируется добавить VR-режим для командира расчета, улучшить искусственный интеллект, ввести разрушаемость объектов и создать сюжетные миссии с озвучкой и видеовставками.

– Проект уже протестирован и готов к внедрению в учебные программы военных кафедр, вузов и патриотических объединений. Этот тренажер поможет молодежи глубже изучить историю Великой Отечественной войны, сохранить память о подвигах героев и укрепить чувство патриотизма, – отметил Марк Родыгин.

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Галина Дидан
Журналист

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