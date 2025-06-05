Вирус Коксаки: чем опасен и что важно знать

Вирус Коксаки — это группа родственных микроорганизмов, способных вызывать схожие симптомы. Эти энтеровирусы размножаются в желудочно-кишечном тракте человека.

Летом иногда появляются сообщения о заражениях на турецких курортах. Российские туристы жаловались на высокую температуру, боль в горле и сыпь. Однако заразиться можно в любой стране, включая Россию. Вирус распространён так же, как возбудители простуды или кишечных расстройств.

Коксаки активен летом и осенью, так как любит тепло и влагу. Инфекция часто передаётся в местах скопления людей: на пляжах, курортах, в детских лагерях. Заразиться можно через общие предметы, грязные руки, а также воздушно-капельным путём.

Чаще болеют дети 3-10 лет, но вирус опасен и для взрослых. В отелях Турции риск заражения высок из-за бассейнов, детских развлечений и большого количества людей.

Хотя вирус размножается в кишечнике, он может не влиять на пищеварение. Основные симптомы похожи на грипп: температура, боль в горле, слабость. Характерный признак — сыпь на руках, ногах и во рту, из-за чего болезнь называют «рука-нога-рот». У взрослых сыпь бывает редко.

В большинстве случаев болезнь протекает легко и не требует специального лечения. Врачи ставят диагноз по симптомам, без анализов. Антибиотики не помогают — они действуют только против бактерий. Обычно организм справляется сам за 3-5 дней, а полное выздоровление наступает через 1-2 недели.

Если симптомы напоминают ОРЗ, можно лечиться дома: пить больше жидкости, отдыхать и сбивать температуру при необходимости.

Отказываться от отпуска из-за новостей о вспышке Коксаки не стоит. Специфической профилактики нет, но снизить риск помогут простые меры: чаще мойте руки, особенно после общественных мест, избегайте скоплений людей, тщательно мойте фрукты и овощи, купайтесь в море, а не в бассейнах, не допускайте переохлаждения или перегрева.

Иммунитет после болезни не формируется, поэтому заразиться можно снова. Человек наиболее заразен в первую неделю. Если заболели, носите маску и не делитесь личными вещами.

Вирус Коксаки типа А может вызывать конъюнктивит, герпетическую ангину и, в редких случаях, менингит. Тип В иногда поражает сердце, печень или лёгкие, но такое бывает крайне редко.

Обратитесь к врачу, если: температура или диарея длятся больше 4 дней, боль в горле мешает есть и пить, головная боль усиливается, мешает спать, у ребёнка признаки обезвоживания: сухие губы, редкое мочеиспускание, слабость.

Будьте внимательны к своему здоровью и соблюдайте меры предосторожности.

Ранее Сиб.фм рассказывал о о жительнице Новосибирска, которая вылечилась от вируса Коксаки.