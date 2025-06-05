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общество

Выборы в Заксобрание Новосибирской области назначены на сентябрь 2025

Фото: Сиб.фм

Новосибирский областной парламент определил дату очередных выборов депутатов. Голосование пройдёт 14 сентября 2025 года. Соответствующее решение принято на сессии заксобрания 5 июня.

Согласно закону, выборы назначают не раньше чем за 100 дней и не позже чем за 90 дней до дня голосования. Второе воскресенье сентября — установленная дата для таких выборов.

«Решение принято, выборы назначены, работаем», — заявил спикер парламента Андрей Шимкив.

В Заксобрании Новосибирской области 76 депутатов. Половина избирается по партийным спискам, остальные — по одномандатным округам. Последние выборы проходили в 2020 году.

Ранее Сиб.фм рассказывал о лидере партии «Новые люди». Владислав Даванков пойдет на выборы от Новосибирской области.

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Рафаэль Адам
Журналист

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