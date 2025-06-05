Выплата 25 000 рублей к Дню России: кому придёт новое пособие 12 июня

В преддверии Дня России, отмечаемого 12 июня, предусмотрена ежегодная выплата в размере 25 тысяч рублей. Кто имеет право на получение?

Данная выплата назначается и производится членам семей военнослужащих, погибших или умерших, при условии их постоянного проживания в Белгородской области, в соответствии со следующей очередностью:

Первая очередь включает в себя:

1. Вдову или вдовца, не вступивших в повторный брак, или вступивших, но выступающих законными представителями несовершеннолетних детей, отцом или матерью которых был погибший военнослужащий.

2. Бывшую супругу или супруга погибшего военнослужащего, являющихся законными представителями несовершеннолетних детей, отцом или матерью которых являлся погибший военнослужащий.

3. Мать или отца ребенка (детей), не состоявших в браке с погибшим военнослужащим, выступающих законными представителями ребенка (детей), в свидетельстве о рождении которых указан погибший военнослужащий.

4. Опекунов или попечителей несовершеннолетних детей погибшего военнослужащего.

5. Детей погибших военнослужащих старше 18 лет, имеющих инвалидность, установленную до совершеннолетия.

6. Детей погибших военнослужащих в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся очно в учреждениях профессионального и высшего образования (кроме организаций дополнительного профессионального образования).

Вторая очередь:

1. Родители погибших военнослужащих

Выплата первой очереди делится поровну между всеми получателями данной очереди. Размер выплаты рассчитывается путем деления общей суммы на количество получателей.

Аналогично, выплата второй очереди распределяется в равных долях между родителями погибшего военнослужащего, при условии отсутствия получателей первой очереди.

Размер ежегодной денежной выплаты составляет 25 000 рублей.

Для получения выплаты необходимо подать заявление с приложением следующих документов:

а) Документ, удостоверяющий личность заявителя.

б) Документ, подтверждающий постоянное проживание в Белгородской области.

в) Документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя (если заявление подается представителем).

г) Документ с реквизитами банковского счета заявителя (договор, справка из банка или иной документ, содержащий необходимые сведения).

д) Справка или извещение о гибели военнослужащего при исполнении обязанностей в зоне боевых действий, либо списки погибших, предоставленные федеральными органами.

Дополнительные документы:

Для вдовы или вдовца, не вступивших в повторный брак: свидетельство о браке.

Для вдовы или вдовца, вступивших в повторный брак, как законного представителя несовершеннолетнего ребенка: свидетельство о рождении ребенка.

Для бывшей супруги или супруга, являющихся законным представителем несовершеннолетнего ребенка: свидетельство о рождении ребенка.

Для матери или отца ребенка, не состоявших в браке с погибшим, являющихся законным представителем ребенка: свидетельство о рождении ребенка.

Для опекуна или попечителя: решение органа опеки и попечительства и свидетельство о рождении ребенка.

Для детей старше 18 лет с инвалидностью, установленной до совершеннолетия: свидетельство о рождении и документы, подтверждающие инвалидность.

Для детей в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся очно: свидетельство о рождении и справка из учебного заведения.

Для родителей погибшего: свидетельство о рождении погибшего и решение суда об установлении факта воспитания и содержания погибшего (для фактического воспитателя).