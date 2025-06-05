YouTube дал сбой: 5 июня платформа тормозит, видео не грузятся, трафик обвалился — что происходит

Россияне столкнулись с новыми сбоями YouTube — как изменилась работа сервиса за два года?

Актуальные данные о статусе YouTube.

С августа 2024 года в России наблюдается массовый сбой в работе YouTube, который продолжается до сих пор. Пользователи регулярно сталкиваются с замедлением скорости воспроизведения видео, а также с проблемами при открытии приложения на смартфонах, телевизорах и компьютерах.

По данным сервиса «Сбой.рф», 5 июня поступали новые жалобы из разных регионов страны. Наибольшее количество сообщений пришло из Москвы (35%), Санкт-Петербурга (11%) и Московской области (7%). Реже проблемы фиксировались в Новосибирской, Ростовской, Челябинской, Свердловской, Ярославской, Самарской и других областях, а также в Хабаровском и Краснодарском краях.

Некоторые пользователи отмечают, что мобильное приложение YouTube иногда начинает работать, но стабильность не восстанавливается надолго. По мнению Германа Клименко, председателя совета Фонда развития цифровой экономики, это может быть связано с ухудшением работы российских серверов Google.

YouTube в России после начала СВО.

После начала специальной военной операции значительная часть российского трафика YouTube перешла на отечественные видеоплатформы. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев во время совещания с президентом Владимиром Путиным.

По словам министра, YouTube сначала лишил российских блогеров возможности монетизировать контент, а затем начал массово блокировать каналы популярных авторов, включая музыкантов с многомиллионной аудиторией, без объяснения причин. Это привело к миграции контент-мейкеров на российские платформы, такие как «VK Видео» и Rutube.

Шадаев отметил, что около двух третей бывшего трафика YouTube теперь приходится на российские сервисы. Основная доля перешла к «VK Видео», тогда как Rutube также демонстрирует устойчивый рост.

О восстановлении YouTube в России.

Депутат Госдумы и глава комитета по информационной политике Сергей Боярский высказал мнение, что YouTube сможет возобновить полноценную работу в России при условии соблюдения требований российского законодательства.

По его словам, платформа может избежать ограничений, если приведет свою деятельность в соответствие с нормами российского права. Парламентарий также подчеркнул, что технические проблемы сервиса связаны с его собственной политикой прекращения обслуживания критически важного оборудования, а не с внешними факторами.

Боярский добавил, что администрации YouTube не следует искать оправданий своим трудностям, поскольку они стали закономерным следствием решений самой компании.



Ранее сообщалось, что в Новосибирске пользователи начали сообщать о восстановлении YouTube/