Жуткий запах сероводорода заметили новосибирцы в микрорайоне «Весенний»

Жители Первомайского района пожаловались на неприятный запах на улице с приходом аномальной жары.

Неприятный запах жители заметили 4 июня. По их словам, преимущественно в утреннее время начало веять сероводородом.

«Просто отвратительный запах. Итак жара, на улице ходить невозможно. Замечен он исключительно в микрорайоне. На выезде к центру уже не чувствуется», – рассказал Сиб.фм местный житель Максим Фокин.

Ранее жители жаловались на экологическую ситуацию в микрорайоне «Весенний» и написали обращение президенту России Владимиру Путину. Они говорят, что в Первомайском районе сложилась неблагоприятная обстановка из-за выбросов производств. Они говорят, что задыхаются из-за едкого химического запаха.

Минприроды Новосибирской области опровергает опасную обстановку в Первомайском районе. Ведомство заявило, что там неоднократно проводятся проверки, поскольку вблизи расположена промзона.