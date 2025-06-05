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82.76% -1.2
сегодня
05 июня, 10:42
пробки
4/10
погода
+24.3°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 89.31
сегодня 05:30
общество

Жуткий запах сероводорода заметили новосибирцы в микрорайоне «Весенний»

Фото: globallookpress.com

Жители Первомайского района пожаловались на неприятный запах на улице с приходом аномальной жары.

Неприятный запах жители заметили 4 июня. По их словам, преимущественно в утреннее время начало веять сероводородом.

«Просто отвратительный запах. Итак жара, на улице ходить невозможно. Замечен он исключительно в микрорайоне. На выезде к центру уже не чувствуется», – рассказал Сиб.фм местный житель Максим Фокин.

Ранее жители жаловались на экологическую ситуацию в микрорайоне «Весенний» и написали обращение президенту России Владимиру Путину. Они говорят, что в Первомайском районе сложилась неблагоприятная обстановка из-за выбросов производств. Они говорят, что задыхаются из-за едкого химического запаха.

Минприроды Новосибирской области опровергает опасную обстановку в Первомайском районе. Ведомство заявило, что там неоднократно проводятся проверки, поскольку вблизи расположена промзона.

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Кристина Уколова
Журналист

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