«25 500 рублей за 8 км». Жительница Новосибирска возмущена ценой перевозки больного

Жительница Новосибирска заплатила 25,5 тысячи рублей за перевозку тяжелобольного родственника. Поездка заняла полчаса, а расстояние составило всего 8 км. При этом визитку транспортной компании ей дал врач государственной больницы.

Анна Г. рассказала журналистам Прецедента, что ее родственник находится в терминальной стадии рака. Врачи больницы №3 сообщили, что помочь уже нельзя. Семья решила забрать его домой.

По словам собеседницы журналистов, ей и ее родственнику нужно было доехать от больницы на Мухачева до улицы Русской. Врач дала визитку перевозчика. Женщина вызвала машину. Водитель приехал быстро, вел себя вежливо. Но когда поездка закончилась, он потребовал 25,5 тысячи рублей. Договора женщине не дали, оплата прошла наличными.

На следующий день Анна вызвала другую службу. За более долгий маршрут с нее взяли 9 тысяч рублей.

Сибирячка негодует — почему врачи рекомендуют фирму с такими ценами?

«Денег мне не нужно, прошу лишь об огласке, чтобы люди знали, чем может обернуться слепое доверие белому халату», — говорит женщина.

Что известно о перевозчике?

На визитке нет названия компании, ИНН или других данных. Сайт содержит только телефон и хвалебные отзывы.

На «Яндекс.Картах» у фирмы рейтинг 1 из 5. Клиенты жалуются на завышенные цены. Представитель компании подтвердил, что поездка стоила 25,5 тысячи рублей. Но связь с больницами он отрицает. По его словам перевозчик не контролирует отзывы.

«О том, что наши визитки распространяются новосибирскими больницами – у нас такой информации нет», — заявил оператор.

Назвать ИНН или официальное название фирмы он отказался.

Что говорят в больнице?

Врач больницы №3 пояснил, что визитки лежат в приемном покое и он не знает, как они туда попали.

Главный врач больницы пока не прокомментировал ситуацию. Редакция направила запрос в налоговую службу с просьбой проверить деятельность фирмы.

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