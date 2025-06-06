Депутат Барабинска Терещенко выдвинется в Заксобрание Новосибирской области при поддержке СРЗП

4 июня в городе Барабинске прошла встреча с депутатом Государственной думы Александром Аксёненко, представляющим партию "Справедливая Россия — За Правду". На мероприятии присутствовал независимый депутат городского совета Барабинска Константин Терещенко, который объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру в Законодательное собрание Новосибирской области на предстоящих выборах в сентябре. Его выдвижение поддержано партией "Справедливая Россия — За Правду".

Во время встречи с коллективами двух локомотивных депо станции "Барабинск", на которой присутствовало более 200 человек, Терещенко и Аксёненко публично договорились о продолжении совместной работы.

Константин Терещенко отметил, что за три года сотрудничества с депутатом Госдумы и партией "Справедливая Россия — За Правду" в Барабинском и Куйбышевском районах была проделана значительная работа. Через общественные приёмные оказывалась юридическая помощь, реализовывались социальные инициативы, осуществлялся сбор и отправка гуманитарной помощи в зону СВО.

После встречи в депо состоялось общение с волонтёрами группы "Горка" и рядом общественных деятелей. В их числе — Роман Сивак, ранее занимавший пост прокурора Новосибирска, который также намерен участвовать в выборах в Заксобрание от партии СРЗП.

Кроме того, к команде присоединился Алексей Токарев, депутат городского совета Барабинска, избранный в 2021 году. Он поддержал решение Терещенко о выдвижении и также пойдёт на выборы по округу № 4, включающему Барабинский, Здвинский и Баганский районы.

В Здвинске команда встретилась с партийным активом и жителями, решившими участвовать в выборах в районный и сельские советы. Представителем партии в Здвинском районе станет Надежда Куксова (Приходько).

Таким образом, 4 июня была сформирована команда кандидатов от партии "Справедливая Россия — За Правду" по четвёртому избирательному округу: Константин Терещенко, Алексей Токарев и Надежда Куксова (Приходько).



Напомним, депутат из Новосибирской области Терещенко рассказал о сборе средств на противодронное ружьё на СВО.

Терещенко также посещал зону СВО с гуманитарной помощью.