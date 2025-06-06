Два аварийных дома перевели в режим повышенной готовности в Новосибирске

В Новосибирске два дома перевели в режим повышенной готовности — они находятся в аварийном состоянии.

В Первомайском районе Новосибирска два аварийных дома на улицах Старое шоссе и Красный Факел переведены в режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Максим Кудрявцев.

Многоэтажки признаны аварийными, так как их конструкции покрыты трещинами и могут не выдержать нагрузки. Власти поручили ЖКХ рассмотреть вариант временного переселения жильцов.

Напомним, что новосибирскую фирму оштрафовали из-за задержки зарплаты