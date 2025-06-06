ФСБ выявила сотрудничество новосибирских преподавателей с британской разведкой

Служба безопасности пресекла деятельность фонда Oxford Russia Fund в России. Эта организация признана нежелательной на территории страны. В ходе проверки обнаружились факты взаимодействия с фондом преподавателей из ведущих российских вузов.

«Установлено, что представители университетов Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей распространяли литературу, пропагандирующую ЛГБТ-ценности», — сообщает INTERFAX со ссылкой на ФСБ.

Пятнадцати гражданам России вынесли официальные предупреждения. Им запретили сотрудничать с нежелательными иностранными организациями.

Российские спецслужбы считают, что фонд Oxford Russia Fund маскировался под образовательные программы. На самом деле он занимался сбором информации и продвижением ценностей, чуждых российской идеологии.

Ранее Сиб.фм рассказывал о действиях ФСБ в результате которых были задержаны участники этнической ОПГ. Они помогали нелегалам попасть в Россию.