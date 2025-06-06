«Герои НовоСибири»: всё готово к запуску масштабного проекта

В Новосибирской области состоялся мониторинг готовности инфраструктуры для реализации проекта «Герои НовоСибири». Заместитель губернатора Константин Хальзов в ходе визита в новосибирский филиал РАНХиГС проверил подготовку материально-технической базы.

Хальзов сообщил, что проект реализуется по поручению главы региона, и подтвердил полную готовность всех объектов. По его словам, закуплено необходимое оборудование, подготовлены жилые помещения и учебные аудитории. Замгубернатора уточнил, что программа обучения стартует 1 июля, а первый поток составит 30 человек. Обучение продлится не менее 10 месяцев и будет включать как теоретические занятия, так и практические модули.

Для участников проекта на базе академии созданы комфортные условия: гостиничный комплекс с семейными номерами, спортивными залами и адаптированной инфраструктурой. Всего подготовлено три жилых этажа по 10 номеров каждый.

Проект «Герои НовоСибири» направлен на профессиональную переподготовку ветеранов и участников СВО для дальнейшей работы на управленческих должностях. Образовательную программу, включающую более 500 академических часов, разработал Сибирский институт управления. В учебный план войдут такие дисциплины, как государственная экономическая политика, бюджетная система, инвестиционная деятельность и другие ключевые направления.

Особое внимание уделяется интеграции выпускников в систему регионального управления. При отборе участников оценивались их управленческий потенциал, компетенции в сфере госуправления и аналитические способности. Многие кандидаты имеют государственные награды.

Ранее сообщалось, что детям участников СВО в Новосибирской области дадут льготы на летний отдых.