Историческую фабрику-кухню Сталина продают в Новосибирске

Знаменитое здание на улице Челюскинцев, 9 выставлено на продажу. Бывшую фабрику-кухню вместе с земельным участком площадью 5 тысяч кв. м можно купить за 308,8 млн рублей.

АО «Железнодорожная компания» выставило здание на торги как непрофильный актив. Аукцион пройдёт на площадке РТС-тендер до 11 июля 2025 года. Пока заявок от покупателей не поступало.

«На данный момент пока есть интересанты, но заявок на участие в аукционе подано не было», — сообщили представители собственника.

Здание построили в 1930 году как первую механизированную фабрику-кухню для железнодорожников. В 1930-х годах здесь кормили до 2000 человек в день.

Газета «Советская Сибирь» писала 28 мая 1929 года: «Столовая будет отпускать ежедневно 2000 обедов. Большой обеденный зал вместит сразу 400 обедающих».

Фабрика-кухня стала лучшей по выполнению сталинских тезисов. Здесь работал джаз-оркестр, а шеф-повар готовил ресторанные блюда.

Архитектор Игорь Поповский отмечает, что этот объект схож с архитектурой вокзала Новосибирск-Главный. При этом здание не имеет охранного статуса. Новый собственник сможет его снести.

«Все, что угодно сделать, вплоть до того, что можно снести это здание», — пояснил Поповский журналистам «Вечернего Новосибирска».

Сейчас в здании находится офис железнодорожной компании и арендуемые помещения.

Ранее Сиб.фм рассказывал о сносе 350 домов по программе КРТ.