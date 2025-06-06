Как на Руси наказывали за женскую измену

В древней Руси разводы случались редко. Церковь считала брак нерушимым. Но существовали исключения. Развестись можно было из-за кражи, покушения на мужа или измены. Неверную жену сразу изгоняли из семьи. Если муж оставлял её, наказание грозило ему самому.

Мужчин за измену наказывали мягче. Им назначали штраф или годичную епитимью. Иногда ограничивались беседой со священником.

Женщин ждала более суровая судьба. После развода им запрещали снова выходить замуж. Изменниц отправляли на «прядильный двор». Первое такое заведение создал Пётр I в 1720 году. Там содержали женщин «лёгкого поведения».

Позже мужья получили право наказывать неверных жён. Часто это делали публично с помощью вожжей. Дворяне относились к изменам гораздо терпимее. Родственники могли заступиться за женщину. У крестьян изменница становилась изгоем. Муж получал над ней полную власть.

В XIX веке наказания смягчились. Женщины могли просить развод, но требовалось согласие мужа. Скандал из-за измены мог испортить репутацию супруга.

В СССР разводы тоже не приветствовались. Супругам давали месяц на раздумья. Многие сохраняли брак ради детей или из-за страха осуждения.

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