Как найти информацию о родственнике — участнике ВОВ и сколько это стоит в 2025 году

Порой, отправной точкой масштабного поиска становится скромная запись из семейного архива. Если ваш предок принимал участие в Великой Отечественной войне, у вас есть возможность восстановить его военный путь, даже если он числится пропавшим без вести или информация о нем крайне скупа. Рассмотрим, с чего начать поиски, где искать необходимые данные, какие сценарии следует учитывать и сколько могут стоить услуги специалистов в этой области.

С чего начать, если данных об участнике ВОВ практически нет?

"Даже минимальные сведения, такие как имя и приблизительное место призыва, могут послужить отправной точкой для поиска. В моей практике, имея лишь имя и город призыва прадеда, удалось установить место его службы и вероятную гибель благодаря открытым базам данных и боевым журналам полка. Системный подход, начиная с основных анкет и заканчивая фильтрацией по воинской части, позволяет восстановить судьбу бойца", – делится опытом Елизавета Красная, генеалог и специалист по поиску информации о предках в российских и зарубежных архивах.

При отсутствии информации о родственнике, воевавшем в ВОВ, целесообразно рассмотреть несколько типичных сценариев. Военнослужащий мог погибнуть в бою, получить ранение и лечиться в госпитале, остаться жить в другом месте или попасть в плен.

Не стоит отчаиваться, даже если у вас на руках минимум информации. Порой достаточно имени, фамилии и приблизительных данных о месте жительства, призыва или возрасте.

"В моей практике бывали случаи, когда поиск начинался с одного имени. Даже в такой ситуации можно разработать логичную стратегию. Я начинаю с сайта "Память народа", позволяющего искать по фамилии, месту призыва, приблизительной дате рождения. Если фамилия редкая – проще, если нет – ищу через сослуживцев или документы родственников, например, заявления о розыске. Часто именно такие заявления, поданные после войны, становятся первым подтверждением данных. Следующий шаг – боевые журналы, позволяющие понять, где воевала часть и в каких боях участвовал человек. Это особенно важно при отсутствии данных о захоронении. Через эти документы можно проследить путь подразделения и восстановить возможные обстоятельства гибели", – рассказывает эксперт.

Ресурс "Память народа" – это универсальная отправная точка для поиска. На сайте собрана база данных о солдатах Красной армии, включающая карточки участников войны, документы из архивов Министерства обороны, донесения о потерях, наградные листы и другие материалы.

Совет: если фамилия редкая или легко искажается, попробуйте искать по месту рождения или призыва. Это может помочь найти не только основного родственника, но и его братьев или сослуживцев.

Место рождения и призыва особенно полезны при распространенной фамилии. Система также предлагает карточки с похожими фамилиями.

Проверка информации о гибели родственника в бою

Начните с базы данных "Мемориал", основного ресурса по погибшим и пропавшим без вести. Здесь можно найти донесения о безвозвратных потерях, дату гибели и место захоронения, архивные документы, санитарные списки, сведения о похоронных командах, а также паспорта и схемы воинских захоронений.

Если у бойца были награды, обратитесь к сайту "Подвиг народа", где в наградных листах часто указывают, в каком бою участвовал солдат, где был ранен и какие заслуги признаны. При наличии информации о подразделении, проверьте его боевой путь в разделе "Журналы боевых действий", чтобы восстановить картину сражения и установить район гибели.

Если место гибели неизвестно, попробуйте искать захоронение по району предполагаемых боев. В общих базах данных можно найти паспорта братских могил с именами солдат, расположенных в небольших селах рядом с линией фронта.

"Даже если солдат числится пропавшим без вести, можно понять, где он погиб. В одном из поисков я проследила маршрут его части по боевым журналам и сопоставила даты боёв. Оказалось, что в нужный день полк вёл тяжёлый бой в определённом районе, что позволило локализовать возможное место гибели и найти братское захоронение. Такая реконструкция особенно важна при отсутствии официальных данных о дате и месте смерти", – поясняет эксперт.

Проверка информации о ранении родственника в бою

В первую очередь проверьте санитарные списки в ОБД "Мемориал", содержащие информацию о госпитале, дате лечения, характере ранения и месте доставки солдата. Это поможет определить, где он воевал в момент получения ранения.

Дополнительно проверьте донесения о потерях в подразделении на сайте "Память народа" и наградные листы на сайте "Подвиг народа".

Проверка информации о попадании родственника в плен

Начните с Arolsen Archives – немецкого архива с регистрационными карточками военнопленных, списками узников, сведениями о лагерях, местах содержания, дате пленения и, возможно, смерти или освобождения.

Система также предлагает варианты написания фамилии и имени, например, Novikov Petr и Nowikow Pjotr.

При отсутствии информации в немецком архиве, обратитесь в Международный комитет Красного Креста, хранящий данные о пленных и пропавших.

Если военнопленный вернулся, его могли направить в фильтрационный лагерь. Документы об этом хранятся в Центральном архиве Министерства обороны РФ или в Российском государственном военном архиве. Если человека осудили за сотрудничество с врагом, материалы могут быть в ГАРФе или архивах ФСБ. Доступ к таким делам ограничен, но можно запросить копии.

"Иногда фамилии в Arolsen Archives записаны с искажениями из-за немецкой транскрипции, ошибок перевода или альтернативного написания имени. Поэтому стоит использовать несколько вариантов: Petr Ivanov, Piotr Iwanow, Petrovitch и т. д. В одной ситуации нужный боец нашелся через ошибку в отчестве", – делится эксперт.

Проверка информации о партизанах

Данные о партизанских отрядах, не всегда подчинявшихся регулярной армии, часто разбросаны по разным архивам. Начните с раздела "Подвиг партизан" на сайте "Память народа", содержащего наградные листы, списки участников, отчеты и оперативные сводки отрядов.

При известном регионе, обратитесь в краеведческий музей, местные архивы и поисковые отряды. Информацию о партизанах часто удается найти только благодаря усилиям волонтеров и краеведов.

Проверка информации о возможном проживании родственника в другом месте

Боец мог потерять память и остаться жить в другом регионе. Проверьте наградные документы на сайте "Подвиг народа", где можно найти указ о награждении спустя годы после войны.

Попробуйте искать через региональные архивы и базы данных ЗАГСов, генеалогические сообщества, новые адреса прописки или упоминания в газетах послевоенных лет.

Поиск информации при известной воинской части родственника

Информация о конкретной воинской части значительно упрощает поиски, позволяя:

- отследить маршрут боевого пути;

- найти точные даты сражений;

- выяснить обстоятельства ранения или гибели;

- определить место возможного захоронения.

Убедитесь в корректности наименования части, например, "72-я гвардейская стрелковая дивизия 6-й армии Юго-Западного фронта". За годы войны части могли переименовываться, сливаться или переходить между фронтами.

На сайте "Память народа" в разделе "Журналы боевых действий" введите название части. Эти документы содержат пооперационный разбор каждого этапа боев с картами, датами, местами расположения, потерями и результатами операций.

Также полезны карточки воинских соединений и журналы боевых действий и донесения, особенно при известном конкретном периоде.

На ресурсе "Подвиг народа" можно найти приказы о награждениях, в которых упоминаются части и конкретные операции.

После изучения журналов боевых действий составьте временную шкалу:

- где находилась часть на момент призыва;

- когда и в каких боях участвовала;

- в каких местах происходили основные операции;

- что происходило в день гибели или ранения.

Это поможет оценить, в каких районах стоит искать информацию о ранении, пленении или захоронении.

При известной гибели родственника, перейдите в базу ОБД "Мемориал" и ищите:

- донесения о безвозвратных потерях по номеру части;

- паспорта воинских захоронений по названию населенного пункта или района;

- списки похороненных, особенно по братским могилам и воинским кладбищам.

В разделе ""Память народа" – Боевые потери" можно отследить, кто погиб вместе с вашим родственником в том же подразделении, что может косвенно подтвердить дату и обстоятельства.

Воинские соединения описаны в историко-документальных хрониках дивизий, военных энциклопедиях, воспоминаниях командиров и солдат, исследованиях краеведов. Поищите книги с заголовками вроде "Боевой путь 72-й стрелковой дивизии" в оцифрованных библиотеках, например на elibrary.ru или в РГБ.