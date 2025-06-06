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общество

Конференция «Актуальные тренды и вызовы горнодобывающей отрасли» прошла в Кузбассе

Фото: СБЕР

В рамках международной выставки «Уголь России и Майнинг 2025» в Новокузнецке состоялась конференция, посвященная вопросам современных тенденций экономического развития горнодобывающей отрасли. Мероприятие было организовано Сбером.

Спикеры банка рассказали участникам о ситуации и трендах на рынках угля и черной металлургии, возможностях льготных программ финансирования, а также о перспективах работы на азиатских рынках.

Алексей Чванов, заместитель председателя Сибирского банка Сбербанка:

«Мы видим насколько волотилен рынок угля, и сегодня у нас прошла интересная дискусия, в которой приняли участие наши партнеры, коллеги из филиала в Индии, СберЛизинга, департамента международных расчетов, СберБизнесСофт. Обсудили ситуацию на рынке. Принимая во внимание состав участников, необходимо отметить огромный потенциал данного мероприятия».

В конференции приняли участие 63 представителя крупного и среднего бизнеса и администрации Новокузнецка. Как отметили участники, конференция была очень полезна для понимания и прогнозирования тенденций поведения игроков рынка, в том числе в Индии и Китае.

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Галина Дидан
Журналист

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