Курбан-байрам: oткрытки с пoздравлением

6 июня отмечается мусульманский праздник Курбан-байрам.

Курбан-байрам (также известен как Ид аль-Адха) — праздник жертвоприношения, один из главных праздников в исламе, наряду с Ураза-байрамом. Этот праздник отмечается мусульманами по всему миру и символизирует преданность, милосердие и готовность к жертве во имя Аллаха.

Он начинается на 10-й день месяца Зуль-хиджа — последнего месяца исламского года — и длится от 3 до 4 дней.

В 2025 году Курбан-байрам празднуется 6 июня.

Сиб.фм подготовил открытки, чтобы вы могли поздравить всех причастных со светлым праздником.