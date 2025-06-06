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общество

Курбан-байрам: oткрытки с пoздравлением

Фото из открытых источников

6 июня отмечается мусульманский праздник Курбан-байрам.

Курбан-байрам (также известен как Ид аль-Адха) — праздник жертвоприношения, один из главных праздников в исламе, наряду с Ураза-байрамом. Этот праздник отмечается мусульманами по всему миру и символизирует преданность, милосердие и готовность к жертве во имя Аллаха.

Он начинается на 10-й день месяца Зуль-хиджа — последнего месяца исламского года — и длится от 3 до 4 дней.

В 2025 году Курбан-байрам празднуется 6 июня.

Сиб.фм подготовил открытки, чтобы вы могли поздравить всех причастных со светлым праздником.

Фото Курбан-байрам: oткрытки с пoздравлением 2

Фото Курбан-байрам: oткрытки с пoздравлением 3

Фото Курбан-байрам: oткрытки с пoздравлением 4

Фото Курбан-байрам: oткрытки с пoздравлением 5

Фото Курбан-байрам: oткрытки с пoздравлением 6

Фото Курбан-байрам: oткрытки с пoздравлением 7

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Фото Курбан-байрам: oткрытки с пoздравлением 10

Фото Курбан-байрам: oткрытки с пoздравлением 11

Фото Курбан-байрам: oткрытки с пoздравлением 12

Фото Курбан-байрам: oткрытки с пoздравлением 13

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Валерия Митрохина
Журналист

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