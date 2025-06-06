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общество

Магнитные бури 6 июня: новосибирцы почувствуют недомогание

Фото: Сиб.фм

Новосибирск накроет магнитная буря.

Сегодня, 6 июня, ожидается пик магнитной бури — геомагнитная активность достигнет шести баллов в утренние часы, после чего начнет спадать.

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, буря вызвана корональной дырой на юге Солнца, из которой вырываются потоки солнечного ветра со скоростью до 800 км/с. Индекс вспышечной активности составляет 4,9 (оранжевый уровень опасности), вероятность магнитных бурь — 45%.

Специалисты отмечают, что метеозависимые люди могут почувствовать слабость, головные боли и ухудшение самочувствия.

Напомним, что в Новосибирской области два человека скончались после укуса клещей

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Валерия Митрохина
Журналист

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