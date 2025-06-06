Материально-техническая база для программы «Герои НовоСибири» готова к старту реализации проекта

Замгубернатора подчеркнул, что проект реализуется по поручению главы региона, и отметил, что инфраструктура проекта полностью готова, в настоящее время укомплектована материально-техническая база проекта – закуплено оборудование для хозблока, приобретены все необходимые материальные и технические средства, жилые помещения и аудитории для занятий готовы к приему участников программы.

«Первого июля планируется старт программы обучения «Герои НовоСибири». Все локации, которые будут задействованы в процессе обучения очной части – начиная от мест проживания до утренней зарядки, мест совещания и самих занятий – готовы к приему участников программы. Мы стараемся организовать всё так, чтобы обеспечить максимальный комфорт и дальнейший эффект от процесса обучения. Первый набор будет состоять из 30 человек, и столько же человек будет на втором потоке. Срок обучения – минимум 10 месяцев», – отметил Константин Хальзов.

На площадке академии создана инфраструктура, для проживания предусмотрен гостиничный комплекс, включающий семейные номера, а также спортивный и тренажерный залы. Всего будет задействовано 3 жилых этажа, на каждом из которых 10 номеров. Вся инфраструктура будет адаптированной для всех категорий граждан.

Цель проекта «Герои НовоСибири» – обучение ветеранов и участников специальной военной операции для последующей работы на управленческих должностях в органах власти, организациях и на предприятиях. Образовательную часть в нашей области реализует Сибирский институт управления – филиал Президентской академии (РАНХиГС). Учебный план программы превышает 500 академических часов. Проект включит такие направления, как государственная экономическая политика, бюджетная система, инвестиционная политика, социально-экономическое развитие, технологический суверенитет, кадровая политика и многие другие направления.

Конечная цель проекта – интеграция участников СВО в структуру управления регионом. В ходе тестирования оценивался управленческий потенциал, а также компетентность в сфере государственного управления, аналитические способности. Многие участники проекта «Герои НовоСибири» отмечены государственными наградами.