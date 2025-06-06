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общество

Мэр Новосибирска отметил важность развития дополнительного образования на открытии нового центра «Эверест»

Фото мэрии Новосибирска

Искусственный интеллект, робототехника и креатив: в Новосибирске открылся центр «Эверест» для будущих инженеров и исследователей.

Он создан на базе Новосибирского экономического лицея и уже стал современной площадкой для развития талантов школьников.

Теперь у ребят есть возможность погрузиться в мир передовых технологий: они учатся работать с нейросетями, создают собственных роботов, осваивают языки программирования и участвуют в инженерных и исследовательских проектах. Одной из таких разработок стал ровер — машина, собранная командой школьников для участия в соревнованиях, которые пройдут на базе МГУ.

Фото Мэр Новосибирска отметил важность развития дополнительного образования на открытии нового центра «Эверест» 2

Кроме технических направлений, в «Эвересте» нашлось место и для творчества. В здании оборудованы хореографический зал, студия декоративно-прикладного искусства и гончарная мастерская. Центр стал местом, где технологии соседствуют с искусством, а обучение — с вдохновением.

Центр расположился в реконструированном здании бывшего детского сада на пересечении Красного проспекта и улицы Державина. Здесь провели капитальный ремонт, закупили современное оборудование и мебель. Общая стоимость проекта составила более 26 миллионов рублей, из которых основную часть выделили город и область.

Фото Мэр Новосибирска отметил важность развития дополнительного образования на открытии нового центра «Эверест» 3

Учиться в «Эвересте» смогут не только лицеисты — центр открыт для всех желающих. Образовательные программы рассчитаны на 800 детей в год, одновременно заниматься смогут до 100 школьников. С ними работают педагоги лицея и студенты педагогического университета, которые проходят практику и делятся своими знаниями с младшими.

Полноценно центр начнёт работу с 1 августа, а уже этим летом он присоединится к городской оздоровительной кампании: на его базе пройдут профильные смены для школьников. «Эверест» — это не просто дополнительное образование, а пространство возможностей для тех, кто хочет учиться, создавать и исследовать.

Фото Мэр Новосибирска отметил важность развития дополнительного образования на открытии нового центра «Эверест» 4

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Галина Дидан
Журналист

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