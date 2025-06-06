На Новосибирск обрушится крупный град с грозой

В Новосибирской области прогнозируют ливни, град и штормовой ветер.

6 июня в Новосибирской области ожидаются сильные дожди, крупный град, грозы и шквалистый ветер с порывами 25 м/с и более. Об этом предупреждает Западно-Сибирское УГМС.

В период непогоды также возможны обрывы линий электропередачи и связи, падение деревьев, повреждение крыш, перебои в работе транспорта и рост числа ДТП.

Жителям рекомендуют быть осторожными, не парковать машины под деревьями и неустойчивыми конструкциями, следить за детьми и в случае происшествий звонить по номеру 112.

Напомним, что из-за жары усилился риск пожаров и ЧП на воде в Новосибирской области