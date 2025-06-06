Надежда на чудо. Появились подробности о состоянии Тиграна Киосаяна

Прошло больше полугода с тех пор, как в декабре 2024 года его экстренно доставили в больницу из-за серьёзного сердечного приступа, сопровождавшегося клинической смертью.

Публика, коллеги и почитатели таланта с тревогой ждут информации: удалось ли врачам вывести Тиграна из состояния комы, наблюдаются ли улучшения, и что сообщает его жена, руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян.

Текущее состояние здоровья Тиграна Кеосаяна: незначительное, но устойчивое улучшение

По данным на 5 июня 2025 года, Тигран Кеосаян по-прежнему находится в коматозном состоянии, подключённый к аппарату поддержания дыхания в одной из лучших кардиологических клиник Москвы. Согласно данным, полученным из надёжных источников, близких к медицинскому персоналу, в последние недели доктора отмечают небольшие, но стабильные позитивные изменения.

Кеосаян проявляет более явные реакции на внешние раздражители: реагирует морганием на голоса близких, едва заметно двигает пальцами и временами пытается приоткрыть рот. Эти проявления, пусть и минимальные, стали надеждой для родных и многочисленных поклонников.

«Он не может говорить, но реагирует. Когда я прошу его моргнуть, если он слышит меня, он моргает. Иногда он приоткрывает рот или немного сгибает пальцы», — рассказала Маргарита Симоньян в апреле 2025 года в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Источники подтверждают, что эта тенденция сохраняется, что даёт осторожные основания для надежды. Однако врачи акцентируют внимание на том, что процесс выхода из комы остаётся непредсказуемым, а полноценное восстановление потребует продолжительного и интенсивного курса реабилитации.

Мнения врачей: сдержанный оптимизм и надежда

Врачи проявляют сдержанность в своих прогнозах.

«Мы замечаем небольшую положительную динамику, но кома, вызванная клинической смертью и продолжительными проблемами с сердцем, делает прогноз крайне осторожным. Восстановление — это долгий и сложный процесс», — отметил один из лечащих врачей, пожелавший сохранить анонимность.

Специалисты применяют самые современные технологии и методы терапии, включая медикаментозное лечение, физиотерапию и стимуляцию нервной системы, чтобы поддержать жизненно важные функции организма.

Кандидат медицинских наук, кардиолог Андрей Кондрахин в интервью СМИ пояснил, что клиническая смерть, которую Кеосаян перенёс в декабре 2024 года, серьёзно отразилась на всех системах организма.

«Прекращение кровоснабжения оказывает критическое воздействие на мозг и другие органы. Даже если сердечную деятельность удаётся восстановить, полноценное выздоровление — редкость. Но шансы есть, особенно при качественном уходе и поддержке родных», — подчеркнул эксперт.

Врачи продолжают бороться за жизнь режиссёра, подчёркивая, что знакомые голоса и присутствие семьи играют важную роль в активизации мозговой деятельности.

Маргарита Симоньян: вера и непоколебимость

Супруга Тиграна Кеосаяна, главный редактор RT Маргарита Симоньян, остаётся главной поддержкой для мужа и источником информации для общественности. Несмотря на эмоциональное и физическое переутомление, она каждый день навещает Тиграна в отделении интенсивной терапии, оказывая ему поддержку своим присутствием и словами.

В апреле 2025 года в программе «Судьба человека» она поделилась: «Тигран реагирует. Он моргает, приоткрывает рот, шевелится, пытается дотянуться руками. Врачи говорят, что это выходит за рамки науки». Сегодня, 4 июня, источники, близкие к семье, подтверждают, что Маргарита продолжает верить в выздоровление мужа и благодарит всех, кто оказывает им поддержку в этот непростой период.

«Каждое ваше доброе слово, каждая молитва — это огромная помощь», — отмечала Симоньян в одном из обращений в социальных сетях.

Она неоднократно призывала россиян молиться за Тиграна, подчёркивая, что вера и общая поддержка способны творить чудеса.

«Пожалуйста, не забывайте Тиграна, молитесь за него, просите Господа вернуть его нам. Я верю, что, когда молятся многие, Господь являет и не такие чудеса», — написала она ранее.

Эти слова находят отклик у тысяч людей, оставляющих слова поддержки в социальных сетях и выражающих надежду на скорейшее выздоровление режиссёра.

История болезни: давние проблемы с сердцем

Тигран Кеосаян, родившийся 4 января 1966 года в Москве, уже много лет борется с серьёзными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ещё в 2008 году у него было диагностировано предынфарктное состояние, после чего ему установили стент в артерию.

В 2010 году режиссёр перенёс острый инфаркт миокарда, потребовавший повторного стентирования. Несмотря на рекомендации врачей, Кеосаян продолжал вести активный образ жизни, что, по словам Маргариты Симоньян, отражало его упрямый и энергичный характер.

«Я много раз просила его бросить курить, следить за собой, но он оставался верен себе — упрямым и живущим на полную», — поделилась она в Telegram-канале 8 января 2025 года, впервые рассказав о случившемся.

27 декабря 2024 года Тигран Кеосаян был экстренно госпитализирован после внезапной остановки сердца. Медикам удалось вернуть к жизни 59-летнего режиссёра, но он впал в глубокую кому, из которой не вышел до сих пор.

9 января 2025 года Маргарита Симоньян официально подтвердила в своём Telegram-канале: «Мой муж Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, уже давно очень больное сердце». С тех пор семья, коллеги и поклонники не теряют надежды на его выздоровление.

Тигран Кеосаян — значимая фигура в российском кинематографе и на телевидении. Сын режиссёра Эдмонда Кеосаяна, создателя знаменитого фильма «Неуловимые мстители», он пошёл по стопам отца.

Окончив ВГИК, Тигран снял такие известные фильмы, как «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и «Крымский мост. Сделано с любовью!» (по сценарию Маргариты Симоньян).

В его фильмографии более 40 работ, включая режиссуру музыкальных клипов для звёзд 90-х, таких как Наталья Ветлицкая и Ирина Аллегрова. С 2007 года Кеосаян активно работал на телевидении, ведя программы «Вечер с Тиграном Кеосаяном», «Хватит молчать!» и «Международная пилорама», где его яркий стиль и остроумные комментарии сделали его одним из самых узнаваемых телеведущих России.

24 января 2025 года президент РФ Владимир Путин присвоил Кеосаяну звание Заслуженного артиста Российской Федерации за вклад в развитие культуры, что стало важным признанием его заслуг, несмотря на тяжёлое состояние.

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян — одна из самых известных и уважаемых пар в российском медиапространстве. Вместе они воспитывают троих детей: дочерей Марьяну и Маро, а также сына Баграта.

Семья проживает в просторном доме в Подмосковье вместе с родителями супругов, что говорит об их приверженности семейным ценностям. Маргарита Симоньян, несмотря на свой плотный рабочий график, взяла на себя не только заботу о муже, но и его профессиональные обязанности, став ведущей программы на НТВ, посвящённой героям Великой Отечественной войны.

Бывшая супруга Кеосаяна, актриса Алёна Хмельницкая, также выразила поддержку, отказавшись от празднования своего 54-летия 12 января 2025 года из-за переживаний за здоровье режиссёра. Семья благодарит всех, кто молится и выражает поддержку, подчёркивая, что каждое доброе слово имеет значение.

Перспективы и вера в чудо

На 4 июня 2025 года врачи продолжают бороться за жизнь Тиграна Кеосаяна, используя современные методы терапии. Незначительная положительная динамика вселяет осторожный оптимизм, но медики предупреждают, что путь к выздоровлению будет долгим и трудным.

Реабилитация после продолжительной комы включает физиотерапию, медикаментозное лечение и психологическую поддержку, и семья режиссёра полна решимости пройти этот путь вместе с ним.

Ситуация с Тиграном Кеосаяном остаётся в центре внимания российских СМИ и общественности. Миллионы людей по всей стране и за её пределами следят за новостями, надеясь на чудо.