Новосибирские врачи предупреждают: в городе растет заболеваемость гепатитом А

Новосибирская область вошла в пятерку регионов России с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией по вирусным гепатитам.

Согласно данным Роспотребнадзора, в 2024 году в регионе зарегистрировали 272 случая острого вирусного гепатита, что почти на половину превышает средние показатели предыдущих лет.

Особую тревогу вызывает рост заболеваемости гепатитом А, на который приходится 67% всех зафиксированных случаев. За последние 12 лет доля этого типа гепатита в общей структуре заболеваемости увеличилась с 62,1% до 69,6%.

В прошлом году в Новосибирске был зафиксирован один из шести общероссийских очагов группового заражения, где пострадали 75 человек, включая 39% детей. Для сравнения: в 2023 году выявили четыре очага с 128 заболевшими.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области у 94 человек заподозрили гепатит С.