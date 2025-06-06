Новосибирские выпускники узнали первые результаты ЕГЭ

Первые результаты ЕГЭ стали известны в Новосибирской области.

В Новосибирской области стали известны первые результаты единого государственного экзамена. Так, сегодня, 6 июня, выпускники смогли узнать свои баллы по истории, литературе и химии.

Напомним, что узнать результаты можно в личном кабинете на портале ЕГЭ или через «Госуслуги» в разделе «Образование».

Следующие итоги ЕГЭ будут опубликованы по следующему графику:

- Математика (базовая и профильная) — до 11 июня;

- Русский язык — до 17 июня;

- Обществознание, физика — до 20 июня;

- Биология, география — до 23 июня;

- Иностранные языки, информатика — до 25 июня.

Напомним, что новосибирцы готовы потратить почти 40 тыс рублей на школьный выпускной