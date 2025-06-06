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общество

Около 200 баранов привезли в новосибирскую мечеть на Красина на жертвоприношение к празднику Курбан-байрам

Фото: Сиб.фм

Баранов на жертвоприношение привезли в Новосибирске.

Сегодня утром в Новосибирск доставили около 200 баранов для проведения обряда жертвоприношения в честь мусульманского праздника Курбан-байрам. Животных привезли заранее к мечети, которая расположена по адресу улица Красина 58/1, чтобы подготовить к ритуалу.

Фото Около 200 баранов привезли в новосибирскую мечеть на Красина на жертвоприношение к празднику Курбан-байрам 2

Известно, что жертвоприношение в этом году пройдет за пределами города.

После разделки мясо, по мусульманскому обычаю, будет поровну распределено между участниками, а также передано нуждающимся, так как из главных условий обряда заключается в раздаче мяса всем тем, кто не может позволить себе большой праздничный стол.

Напомним, что у мечети сегодня собрались десятки тысяч мусульман для празднования традиционного праздника

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Валерия Митрохина
Журналист

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