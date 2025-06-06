Паразиты в воде ждут, чтобы вцепиться в тебя — как защититься от «зуда купальщика»

Летом многие любят купаться в водоёмах. Но мелководные и болотистые места могут быть опасны. Там можно заразиться церкариозом — острым паразитарным заболеванием.

Роспотребнадзор предупреждает: риск подхватить «зуд купальщика» особенно высок в пресных водоёмах с водорослями и утками. Болезнь поражает кожу, вызывая покраснения и пузырьки.

Симптомы сохраняются до 18 дней. К зуду могут добавиться тошнота, рвота, температура, головные боли и бессонница. Иногда появляются пигментные пятна. Дети переносят заболевание тяжелее взрослых.

Telegram-канал SHOT сообщил о первых случаях заражения. Их зафиксировали в Московской, Тамбовской, Нижегородской областях и Башкирии.

Врачи дают простые советы: выбирать плотные купальники, избегать стоячих водоёмов, не купаться в местах скопления уток, особенно беречь от стоячей воды детей.

Эта информация носит рекомендательный характер. Для точного диагноза и лечения нужно обратиться к врачу.

Ранее Сиб.фм рассказывал об опасности заражения церкариозом в водоемах Новосибирской области.